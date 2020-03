Wintersturm macht Häuser zu Eispalästen ❄️

Mehrere Häuser entlang des Seeufers in den USA sind in eine dicke Schicht aus Eis gehüllt. Die Szenen aus der Stadt Hamburg im Norden des US-Bundesstaates New York erinnern an den Disney-Film «Die Eiskönigin».

1 / 7 Die Stadt Hamburg liegt im Bundesstaat New York am Lake Erie. Dort fegte zwei Tage lang ein Blizzard über das Land. Dieser umhüllte Häuser und Bäume ganz in Eis. Das Eis ist stellenweise bis zu 90 cm dick, berichten die Bewohner. Sie müssen die Türen mit Hammer und Meissel öffnen. (red.)