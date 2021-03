Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in der Nacht auf Dienstag in einer mehr als elfstündigen Verhandlung beschlossen. Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert.

Bevölkerung soll zuhause bleiben

Der Gründonnerstag und Karfreitag werden als Ruhetage definiert und es gelten an diesen Tagen Kontaktbeschränkungen. Nur am Karsamstag sollen die Läden geöffnet haben. Privat dürfen sich Personen aus zwei Haushalten und maximal fünf Personen treffen. Ansammlungen im öffentlichen Raum sind untersagt. «Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause», heisst es in einem Schreiben.

Wo bereits Aussengastronomie offen ist, muss diese für fünf Tage wieder geschlossen werden. Kirchen und Religionsgemeinschaften werden gebeten, an Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. Impf- und Testzentren bleiben weiterhin offen.

Testpflicht vor dem Rückflug

Angesichts des exponentiellen Wachstums der Infektionen beschlossen Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten weiter, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse konsequent umgesetzt werden müsse. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner sollen die Landkreise weitergehende Schritte umsetzen. Als Möglichkeit genannt werden unter anderem Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen oder die Pflicht zu tagesaktuellen Schnelltests in Bereichen, in denen das Abstandhalten oder konsequente Maskentragen erschwert sind.

Für Reisende im Ausland soll über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden.

(red./dpa)