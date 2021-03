Youtube schafft testweise den Dislike-Button ab

Bisher konnte jeder und jede sehen, wie oft ein Video auf Youtube einen Like oder einen Dislike bekommen hat. Nun testet das Unternehmen aber ein neues Design, in welchem es den Dislike-Button nicht mehr gibt - zumindest in einer ausgewählten Gruppe.

«Als Reaktion auf Feedback der Creator in Bezug auf Wohlbefinden und gezielte Dislike-Kampagnen testen wir ein paar neue Designs, die nicht mehr öffentlich die Zahl der Dislikes anzeigen», heisst es auf dem Twitter-Account von Youtube.

Grundsätzlich soll der Dislike-Button aber nicht von der Plattform verschwinden. Wie lange der Test läuft, ist nicht bekannt.

(red.)