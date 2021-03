Zwei Männer hatten am Montagabend so lange Wasserpfeife geraucht, dass in der Konstanzer Wohnung ein hoher Kohlenmonoxid-Gehalt entstand. Einer der Männer alarmierte wegen gesundheitlicher Probleme des Kollegen den Notruf.

Über Stunden hatten die Männer im Alter von 23 und 24 die Wasserpfeife geraucht und dabei nie das Fenster für eine gute Belüftung geöffnet. Erst die Rettungskräfte stellten die schlechte Luft anhand eines Messgeräts fest, das zur Ausrüstung gehört. Der 24-Jährige hatte zuvor über gesundheitliche Probleme geklagt, wie die Polizei Konstanz mitteilt. Nach dem Belüften der Wohnung konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. (red.)