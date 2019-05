WHO erkennt Burnout als Krankheit an

Die WHO erkennt eine Volkskrankheit an: Burnout ist künftig als Syndrom aufgrund von "chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird" definiert. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals Burnout als Krankheit anerkannt. Mit der am Montag in Genf bekanntgegebenen Entscheidung legen die Experten eine Definition vor, in der sie das Phänomen auf «chronischen Stress am Arbeitsplatz» zurückführen.