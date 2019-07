Weltgymnestrada in Dornbirn eröffnet

Die Weltgymnestrada wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Nachdem die Eröffnung am Sonntag wegen des schlechten Wetters verschoben werden musste, fand sie am Mittwochnachmittag statt. Bei Sonnenschein und unter Anwesenheit von Tausenden von Turnern verwandelte sich das Stadion Birkenwiese in Dornbirn in eine Turnerbühne.