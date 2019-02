Weltkriegsgranate in Chipsfabrik gefunden

In einer Chipsfabrik in Hongkong wurde eine Granate aus dem ersten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild) © iStock

In einer Kartoffelchipsfabrik in Hongkong ist eine deutsche Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden worden. Die Granate wurde in Frankreich zusammen mit Kartoffeln «geerntet» und dann nach Hongkong verschifft.