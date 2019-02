Weltmeister Luca Aerni auf Formsuche

Luca Aerni im Abfahrtstraining am Donnerstag in Are © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Luca Aerni ist in der WM-Kombination in Are am Montag der Titelverteidiger. Er hofft nach den Enttäuschungen in den Weltcup-Slaloms in die Spur zurückzufinden.Was war das für ein Tag für Luca Aerni vor zwei Jahren an den Weltmeisterschaften in St. Moritz.