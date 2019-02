Die slowenische Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec startet schon in dieser Woche im Europacup in Crans-Montana © KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI

Die Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec unternimmt einen ungewohnten Abstecher in den Europacup. Die Slowenin, die am vergangenen Sonntag in Are ihren WM-Titel in der Königsdisziplin erfolgreich hatte verteidigen können, entschloss sich zur frühzeitigen Anreise nach Crans-Montana.