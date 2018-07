Weltmeisterlich auf Instagram

Nabilla Benattia, Noemie Lenoir, Sigrid Agren, Adèle Exarchopoulos oder Jeanne Damas. Sagen dir nichts? In Frankreich sind diese Frauen die grossen Stars auf Instagram. Wir stellen sie dir vor:

Adèle Exarchopoulos

Adèle Exarchopoulos (24) ist gebürtige Pariserin. Wie der Nachname verrät, hat sie griechische Vorfahren. Exarchopoulos ist eine äusserst erfolgreiche Schauspielerin. Den Durchbruch schaffte sie mit dem Film «La vie d’Adèle» («Blau ist eine warme Farbe»), wo sie neben Léa Seydoux die Hauptrolle spielt. Für ihre Arbeit gewann sie einige Preise, unter anderem eine Goldene Palme in Cannes. Es war das erste Mal, dass in Cannes ein Hauptpreis auch an eine Schauspielerin und an einen Regisseur vergeben worden ist. Exarchopoulos ist mit dem französischen Rapper Doums liiert und hat eine kleine Tochter.

Cindy Bruna

Cindy Bruna (23) kennen wir alle von den «Victoria’s Secret»-Shows. Die Tochter eines Italieners und einer Kongolesin ist auch sonst auf dem Laufsteg äusserst erfolgreich. Unter anderem modelte sie für Alexander McQueen, Givenchy oder Jason Wu und war schon auf den Covern der «Vogue» und «Marie Claire».

Constance Jablonski

Bleiben wir bei den «Victoria’s Secret»-Models. Constance Jablonski (27) gelang 2006 beim Elite Model Look der Durchbruch, seither war sie in allen namhaften Magazinen schon auf dem Cover. Die 1,80-Meter-Schönheit gehört laut models.com zu den 50 besten Models der Welt. Jablonski, deren Vater aus Polen nach Frankreich eingewandert ist, ist derzeit Single.

Marie Lopez

Die 23-Jährige ist besser bekannt unter dem Namen EnjoyPhoenix. Sie betreibt drei der erfolgreichsten Youtube-Kanälen Frankreichs mit über einer Million Abonnenten, auf denen sie über Beauty, Mode, Lifestyle und Kochen berichtet. Unterdessen hat sie auch schon Bücher veröffentlicht und steht für verschiedene Sendungen in Frankreich vor der TV-Kamera. Lopez war lange Zeit mit dem Schweizer Youtuber Anil Brancaleoni (WaRTeK) zusammen, heute ist sie mit Florian Allister liiert, der ebenfalls einen eigenen Youtube-Kanal betreibt.



Filippa Hamilton

Filippa Hamilton (32) ist ein schwedisch-französisches Model. Bereits mit 15 Jahren wurde sie vom Fotografen Marc Hispard auf der Strasse entdeckt, mit 16 modelte sie bereits für Ralph Lauren. 2016 heiratete Hamilton den Profi-Surfer Mikaël Picon, zusammen haben sie einen Sohn. Hamilton sorgte 2009 für einen kleineren Skandal in der Modewelt, als eine Werbung mit ihr so stark bearbeitet wurde, dass ihre Hüfte schmaler war als ihr Kopf. Ralph Lauren wurde darauf stark kritisiert. Statt eine Entschuldigung zu bekommen wurde Hamilton entlassen, weil sie laut der Modefirma zu dick sei.

Camille Rowe

Obwohl Camille Rowe (28) «nur» 1,70 Meter gross ist, ist sie ein erfolgreiches Model, das auch immer mal wieder Ausflüge ins Schauspielgeschäft wagt. Im Gegensatz zu vielen anderen Models gilt sie als nicht gerade «stromlinienförmig» und wird deshalb häufig für eher speziellere Shootings gewählt. Rowes Mutter tanzte bereits im Moulin Rouge, ihr Vater ist ein berühmter Gastronom.



Jeanne Damas

Die 26-Jährige ist der Shooting-Star am Pariser Modehimmel. Die neuen Stücke ihres eigenen Labels Rouje sind meist sofort ausverkauft, ihre Bücher gehen massenhaft über den Ladentisch. Die «Vogue» hat sie als «Pariser Style in Perfektion» bezeichnet, in der «GQ» wird sie als «die coolste und schönste Frau Frankreichs» betitelt.

Loulou Robert

Auch Loulou Robert (ja, die heisst wirklich so) schreibt Bücher und modelt. Die 25-Jährige ist die Tochter eines Journalisten und stand schon für Vuitton, Diesel und Abercrombie vor der Kamera. Vor einigen Jahren hat sie ihren offiziellen Rücktritt vom Modelbusiness verkündet, sie wolle sich ganz aufs Schreiben konzentrieren, seither hat sie bereits drei Bücher geschrieben. Ihr Roman «Bianca» soll sogar verfilmt werden.

Marie-Ange Casta

Wer Casta heisst, muss ja schön und erfolgreich werden. Wie ihre ältere Schwester Laetitia tanzt die 28-Jährige auf mehreren Hochzeiten: Als Model, Schauspielerin und Designerin. Die stolze Korsin macht derzeit auch ausserhalb Frankreichs mit ihrer Bademode Schlagzeilen. Derzeit ist Marie-Ange Casta Single.

Nabilla Benattia

Jetzt kommt auch noch ein bisschen Schweiz in die Liste: Benattia (26) ist nämlich schweizerisch-französische Doppelbürgerin! In Frankreich kennt man sie vor allem als Reality-TV-Star – sie wird immer wieder als «französische Kim Kardashian» bezeichnet. Berühmt wurde ihr Spruch «Allô, non mais allô quoi» (ungefähr: «Hallo, nein, also hallo, was»), den sie sogar als Marke schützen liess. Benattia wurde 2011 zur «Miss Auto-Salon Genf» gewählt. Sie ist seit 2013 mit Thomas Vergara zusammen.

Noemie Lenoir

Mit 38 Jahren gehört Lenoir zu den Veteraninnen unter den Models. Sie arbeitete bereits mit Gucci, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret und vielen weiteren Labels. Auch im Kino war Lenoir bereits zu sehen, sie hatte eine Rolle in «Rush Hour 3». Die 38-Jährige lebte lange mit dem französischen Nati-Spieler Claude Makélélé zusammen und hat mit ihm auch einen Sohn. 2009 trennte sich das Model vom Fussballer.



Anaïs Mali

Die 30-Jährige ist seit 2009 als Model und als Designerin unterwegs. Mali ist Jay-Z-Fan. Sie zierte schon die Titelblätter von «Vogue» und «Allure». Mali moniert seit Jahren, dass die Modeindustrie rassistisch sei und sie deshalb benachteiligt werde, insbesondere in Frankreich. 2016 war die 30-Jährige im Videoclip «M A N I A» von The Weeknd zu sehen.

Shanna Kress

Eigentlich heisst sie ja Alicia. Bekannt wurde sie jedoch als Reality-TV-Star Shanna. Die 31-Jährige hat sich ein zweites Standbein als Sängerin zugelegt, ausserhalb Frankreichs ist sie jedoch noch weitgehend unbekannt.

Sigrid Agren

Die 1,76-Meter-Schönheit ist schwedisch-französische Doppelbürgerin. Bereits 2005 wurde sie von Elite Model unter Vertrag genommen, unterbrach ihre Karriere jedoch 2007, um den Schulabschluss zu machen. Die 27-Jährige lief bereits für Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, Karl Lagerfeld und viele mehr über den Laufsteg. 2011 war sie das meistgebuchte Model der Fashion-Welt.



Thylane Blondeau

Sie wurde als «das schönste Mädchen der Welt» gehypt. Bereits mit vier Jahren wurde sie von Jean Paul Gaultier gebucht. Ihr Vater ist der ehemalige Fussballer Patrick Blondeau, ihre Mutter die TV-Moderatorin Véronika Loubry. Heute, mit 17 Jahren, steht sie vor dem ganz grossen Durchbruch als internationales Model.

Die schönsten Instagram-Bilder der Französinnen findest du in unserer Galerie.

(rr)