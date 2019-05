Weltmeisterschaften 2023 bis 2025 vergeben

Russland (im Bild Jewgeni Malkin) baut in St. Petersburg für seine nächste WM das grösste Eishockey-Stadion der Welt © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Am IIHF-Kongress in Bratislava wurden die Weltmeisterschaften von 2023 bis 2025 vergeben. In vier Jahren findet das Turnier in St. Petersburg statt. Die zweitgrösste Stadt Russlands ist zum dritten Mal nach 2000 und 2016 Austragungsort der WM.