Weltreiterspiele finden nicht mehr statt

Die einzelnen Disziplinen im Reitsport gehen wieder eigene Wege © KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

In vier Jahren gibt es keine Weltreiterspiele mehr wie zuletzt in Tryon in den USA, als während zwölf Tagen gleich in acht Pferdesportarten WM-Medaillen vergeben wurden.Viele Exponenten des Pferdesports kritisierten die gebündelten Weltmeisterschaften als überdimensioniert.