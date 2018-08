Weltweit einzigartige Schatzsuche

Das Familienunternehmen Huber Fine Watches & Jewellery aus Vaduz feiert 2018 sein 90-jähriges Bestehen. Norman J. Huber, heutiger Inhaber, bedankt sich für das seit 90 Jahren entgegengebrachte Kundenvertrauen mit neun Schätzen, an neun verschiedenen Orten. Vom 2. Juni bis 6. Oktober 2018 werden im Rahmen der grossen Uhren- und Schmuck-Schatzsuche an neun Orten wertvolle Uhren und Schmuckstücke versteckt. Von Rolex- über IWC-Uhren bis zu edlen Diamantringen können an verschiedenen Orten in Liechtenstein, der Ostschweiz und dem Vorarlberg edle Zeitmesser und Ringe gefunden werden.

Verstecke mit Tradition

Die Verstecke weisen alle einen Bezug zur Unternehmens- und Familiengeschichte von Huber auf. Die Schätze werden deshalb in Vaduz, Chur, Bad Ragaz, Buchs, Altstätten, Appenzell, St. Gallen, Feldkirch und Bregenz versteckt.

Der Schatzsuch-Samstag

Die einzelnen Schatzsuch-Tage werden jeweils von regionalen Medien (Radio, Zeitung) und den Social Media Kanälen von Huber Fine Watches & Jewellery begleitet und finden immer an einem Samstag von ca. 10:00 bis 14:00 Uhr statt. Nähere Infos erhalten Sie unter www.schatzsuche.li.