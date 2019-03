Weltweiter Protesttag für Klimaschutz beginnt in Neuseeland

In Neuseeland hat am Freitag der weltweite Aktionstag für mehr Klimaschutz begonnen - der neuseeländische Klimawandel-Minister James Shaw unterstützte die Demonstration von Jugendlichen in Wellington. © KEYSTONE/AP/NICK PERRY

Mit einer Demonstration in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington hat am Freitag ein weltweiter Protesttag von Jugendlichen für mehr Klimaschutz begonnen. Doch es gibt auch Kritik an den Aktionen.