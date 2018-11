Wenn die rechten Wölfe heulen

Es hätte eine feierliche Angelegenheit werden können. 191 Länder der UNO (die USA und Ungarn beteiligten sich von Beginn an nicht daran) treffen sich im Dezember in Marrakesch und sollten den Migrationspakt verabschieden. Auch die Schweiz.

Doch dann begann die Propaganda-Maschinerie rechtspopulistischer Kreise. Sogenannte Querfront-Portale wie «Compact», «KenFM» oder «Tichys Einblick» entdeckten, dass der Migrationspakt für politische Zwecke missbraucht werden kann. Schliesslich denken bei «Migration» viele Leute gleich an «Flüchtlinge».

Mehr Schutz für Migranten

Dabei geht es im ganzen Pakt nirgends um Flüchtlinge. Es geht um «Arbeitsmigranten». Also zum Beispiel um Ärzte aus Deutschland. Aber auch um Sexarbeiterinnen aus der Ukraine. Sie sollen sich alle legal bewegen dürfen und arbeitsrechlichen Schutz erhalten. Der Pakt richtet sich gegen Menschenhandel und schützt Migranten vor Gewalt. Für Flüchtlinge hat die UNO schon länger die Flüchtlingskonvention, bei der die Schweiz auch dabei ist.

Kampf um Wählerstimmen

Aber der Schaden der rechtspopulistischen und teilweise rechtsextremen Kreise war da bereits angerichtet. Bis weit ins bürgerliche Lager sprangen die Parteien auf den Zug auf. Sie erhofften sich davon Wählerstimmen und Zuspruch.

Die FPÖ in Österreich drohte mit der Aufkündigung des Koalitionspaktes und die Regierung knickte ein, sie will den Pakt nicht verabschieden. In der Schweiz kämpft seither auch die SVP an vorderster Front dagegen. Auf ihrer Website, an Medienkonferenzen und im Parlament spricht sie von einem «Umsiedlungsprogramm» oder auch einer «Medienzensur». Sie witterte die Chance, mit dem Pakt Stimmen im Kampf für ihre «Selbstbestimmungsinitiative» zu sammeln.

Grenzen besser schützen

Dabei will der Pakt zum Beispiel ausdrücklich nicht mehr Migration. Er will sogar die Ursachen der Migration bekämpfen. Menschen sollen in den eigenen Ländern ein menschenwürdiges Leben führen können. Auch die Rückführung von Migranten in ihre Ursprungsländer soll gefördert werden. Grenzen sollen besser geschützt werden.

Der UNO-Migrationspakt akzeptiert Migration als Tatsache, die sich jedoch «positiv auf den Wohlstand, die Innovation und die nachhaltige Entwicklung» auswirken könne. Durch die internationale Zusammenarbeit sollen diese positiven Aspekte intensiviert werden.

Keine Zensur

Die von rechten Kreisen befürchtete «Medienzensur» ist völliger Schwachsinn, wenn man sich den Pakt genau durchliest. Die SVP behauptet auf ihrer Website, dass Medien, die kritisch über Migration berichten, keine staatliche Unterstützung mehr bekommen würden. Dabei steht im Pakt: «Unabhängige, objektive und hochwertige Berichterstattung soll gefördert werden». Keine Unterstützung mehr bekommen Medien, die «systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegenüber Migranten fördern». Zensur tönt anders.

Schweiz geht schon viel weiter

«Selbstbestimmung», schreien doch wieder einige Leute. Will uns die UNO wirklich diese Migrationspolitik aufzwingen. Auch hier: Völliger Schwachsinn. Wörtlich im «Global Compact for Migration»: «Der Globale Pakt bekräftigt das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen.»

Fun fact am Rande: Die Schweiz setzt bereits heute (fast) alle Empfehlungen des Migrationspakts um. Nur bei der Ausschaffungshaft für Minderjährige geht die Schweiz einen härteren Weg, sie erlaubt die Haft für 15- bis 18-Jährige. Das dürfte die Schweiz auch weiterhin machen.

Der Pakt soll den Ländern helfen, gemeinsam eine Strategie in Arbeitsmigrations-Fragen zu entwickeln. Das wäre grundsätzlich positiv für die Schweiz, alleine erreicht man in solchen Dingen nichts.

Schweiz unterschreibt nicht

Zur Beruhigung all jener, die sich noch immer vor dem UNO-Migrationspakt fürchten: Die Schweiz wird den Pakt garantiert nicht unterschreiben oder ratifizieren. Ein Pakt wird nämlich im Gegensatz zu einem Vertrag nur verabschiedet. Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung der Empfehlungen drohen ebenfalls keine. Es dürfte höchstens ein paar böse Worte der UNO geben.