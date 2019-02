Wer die Strasse verlässt, riskiert eine Busse

Die Gemeinde Grüsch verschärft den Wildschutz mit einem Betretungsverbot. © (KEYSTONE/Arno Balzarini)

Die Gemeinde Grüsch sagt den Hirschgeweih-Suchern den Kampf an. Wer in den kommenden Wochen in der Nacht in gewissen Gebieten die Strasse verlässt, zahlt eine Busse von 1000 Franken. Wiederholungstäter sogar 3000.