Wer hat Adler Sammy gesehen?

Sammy wurde Mitte Juli aus seinem Käfig in einem New Yorker Wildtierpark entführt. Ein Video zeigt, wie der Kidnapper mit einem Paket, in dem der Weisskopfseeadler drinnen war, über den Parkplatz läuft und davon fährt.

Der Adler kann nicht fliegen, sein rechter Flügel wurde im Jahr 1988 teilweise amputiert, da er angeschossen worden ist. Er wurde damals vom amerikanischen Fisch- und Wildtierdienst gerettet und in den Quogue Wildtierpark gebracht. «Wir hoffen, dass Sam in Sicherheit ist und zurückgebracht wird, damit er den Rest seines Lebens in seinem zu Hause verbringen kann», sagt Marisa Nelson, Direktorin des Tierparks, gegenüber «cnn.com».

Sammy ist mittlerweile 35 Jahre alt und kann ohne die Betreuung im Park nicht überleben. Jetzt wurde sogar ein Belohnungsgeld von 15’000 US-Dollar für Hinweise ausgeschrieben. Weisskopfseeadler sind bundesweit geschützte Tiere, wer einen Weisskopfseeadler ohne eine spezielle Erlaubnis besitzt, macht sich strafbar. Ausserdem ist der Schwarzmarkthandel mit Federn der Weisskopfseeadler sehr beliebt.

