Wer hat Christine Merk gesehen?

Die geistig behinderte Christine Merk war bis zu ihrem Verschwinden zu Besuch bei ihrer Pflegefamilie in Degersheim. Am Freitagmorgen, 9 Uhr, verschwand die 58-Jährige. «Es ist gut möglich, dass sie sich noch in der Region befindet», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Es könne aber auch davon ausgegangen werden, dass die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Heimweg nach Deutschland ist. «Sie ist nur spärlich bekleidet», sagt Schneider.

Am Freitagnachmittag hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Christine Merk (58) wird wie folgt beschrieben: Zwischen 160 und 165 Zentimeter gross

Feste Statur

Lange, blond-weisse, offene Haare

Mit zerrissener, gelblicher Pyjama-Hose, einem grauen Pullover, einer schwarzen Lederjacke und hellen Schuhen bekleidet Wer die Frau gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren (058 229 81 00) oder der Notrufnummer (117) zu melden.

(Kapo SG/red.)