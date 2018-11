Wer hat das Fluchtauto geöffnet?

Nach dem Überfall auf die Bijouterie Bucherer ist ein Video aufgetaucht, in dem sich ein Passant am Fluchtauto zu schaffen macht. Die Aufnahmen wurden 20 Minuten zugespielt. Darin ist zu sehen, wie ein Unbekannter die Vorder- und Hintertür des Autos öffnet und wieder schliesst. Wer das Video aufgenommen hat, ist nicht bekannt.

Auto wurde vor Versiegelung geöffnet

Sicher ist, dass der Unbekannte das Auto öffnete, bevor die Polizei Kenntnis über das Fahrzeug hatte. Das Fahrzeug wurde erst später versiegelt. Am 16. November wurde das Auto der drei Diebe in der Turnhalle Landhaus in Teufen gefunden. Gegenüber FM1Today bestätigte Anton Sonderegger von der Kantonspolizei Ausserrhoden, dass es sich bei diesem Auto um das Fluchtauto des Bucherer-Raubs handelt.

Spurensicherung dadurch beeinträchtigt

Das Eindringen in das Fluchtfahrzeug wird vor allem die Spurensicherung beeinträchtigen. «Obwohl die Täter versuchten, die Spuren zu verwischen, konnten welche sichergestellt werden», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber 20 Minuten. Nun könnten einige dieser Spuren von dem Unbekannten sein. Die Polizei hofft deshalb, dass sich der Passant bei ihnen meldet. So könnten Vergleichsproben gemacht werden. Das Öffnen der Autotüre habe auch keine strafrechtlichen Konsequenzen.

DNA-Profil steht weltweit zur Verfügung

Im Video ist zu sehen, dass der Unbekannte die Türe geschützt mit seinem Pullover über der Hand öffnet. Trotzdem ist sich Schneider ziemlich sicher, dass die Person Spuren hinterlassen hat. «Ich möchte nicht der Typ sein, dessen DNA-Profil in einer Datenbank als Täter eines Raubes gespeichert ist, wenn ich eigentlich nichts damit zu tun habe», so Schneider. Die Daten stehen nämlich weltweit zur Verfügung.

Bei einem Raubüberfall auf den Schmuckladen Bucherer wurden Uhren und Schmuck im Wert mehreren 100’000 Franken gestohlen. Die Diebe rammten die Türe der Bijouterie in der Multergasse mit dem Auto auf. Eine Bewohnerin hat den ganzen Überfall live miterlebt.

(red.)