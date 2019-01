Die letzten Arbeiten vor dem Nachtslalom in Schladming. © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Slalomprofis hatten nur kurz Zeit, sich auszuruhen. Nach dem Klassiker in Kitzbühl stehen sie heute auf der Planai in Schladming für den Nachtslalom am Start. Drei Schweizer kämpfen dabei um die Teilnahme an der WM in Åre.