Wer singt das schönste Lokal-Lied?

Wer noch nicht ganz sattelfest ist, für den gibt’s hier nochmals die Nationalhymne der Schweiz mitsamt Text:

Aber auch viele Kantone haben eine eigene Hymne. Jede und jeder hat deren Text wohl einst in der Primarschule singen gelernt. So zum Beispiel im Thurgau:

Aber auch der Kanton St.Gallen hat ein Kantonslied:

Und auch einzelne Gemeinden haben ein eigenes Lied, das auf dem Dorfplatz oder in der Mehrzweckhalle angestimmt werden darf. So zum Beispiel die St.Galler Bodensee-Gemeinde Steinach:

