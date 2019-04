Sforza wird neuer Trainer des FC Wil

«Wer mich kennt, der weiss, ich will Powerfussball spielen», sagt der 49-Jährige Ciriaco Sforza bei seiner Vorstellung. Für Sforza ist der FC Wil die fünfte Station als Cheftrainer. Zuvor trainierte er den FC Luzern (06-08), GC (09-12), Wohlen (14-15) und Thun (15). Sforza will mit seiner Familie aus dem Aargau in die Ostschweiz ziehen. Was ihn reizt an der neuen Aufgabe? «Die Infrastruktur in Wil ist hervorragend. Ausserdem gibt es hier viele junge, hungrige Spieler, die in Junioren-Nationalmannschaften spielen, sei es in der Schweiz oder im Auslang. Diese Spieler will ich weiterbringen.»

Als Assistent kommt der ehemalige liechtensteinische Internationale Daniel Hasler. Der 44-Jährige unterschrieb für eine Saison. Auch Hasler nimmt seine Arbeit per sofort auf.

Update folgt.

(red.)