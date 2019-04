Warum du weinst, wenn dein Club verliert

«Wir alle müssen lernen, uns mit dem Kollektiv zu identifizieren. So sind wir in der Lage, solidarisch zu sein.» Das sagt der St.Galler Soziologe Thomas Eberle. Heisst also, wenn wir uns mit der Gesellschaft identifizieren, ein Teil davon sind, dann werden wir auch auf andere Rücksicht nehmen. Und diese Identifikation kann auf jeden Bereich in unserem Leben angewendet werden. Wir identifizieren uns mit Ländern, Menschen, Fussballclubs. Und müssen aufpassen, dass wir die richtige Balance finden.

Thomas Eberle, können Sie uns erklären, woher dieses Verlangen nach Identifikation kommt?

Das hängt mit unserer Kulturgeschichte zusammen. Wir werden als Kind in eine Kultur hineingeboren, wachsen auf, lernen die Sprache, lernen zu denken und mit dem Denken lernen wir, über uns hinaus zu denken. Das Kind lernt, sich nicht nur mit sich selber und den eigenen Interessen, sondern auch mit anderen Dingen zu identifizieren. Jetzt kann man sich beispielsweise mit dem lokalen Fussballclub, der lokalen Schule, der Stadt oder der Nation identifizieren. Und so wächst diese Identifikation mit gewissen Kollektivitäten.

Also sprich, ich identifiziere mich tendenziell eher mit etwas, das eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft hat?

Die Frage ist: Wie werden in einer Gesellschaft Identifikationen zu Kollektivitäten gebaut?

Können Sie das genauer erklären?

Im 19. Jahrhundert sind überall in Europa die Nationalstaaten entstanden. Da hat man sehr viel dafür gemacht, dass sich der oder die Einzelne mit dem Nationalstaat identifiziert. Also auch mit der Schweiz. Dafür arbeitete man mit Symbolen wie beispielsweise Wilhelm Tell und so weiter. Andere Länder haben sich Jahrhunderte lang mit dem König, dem Papst oder dem Fürsten identifiziert. Das sind alles Identifikationen, die in der Gesellschaft durch tägliche Repetition verankert wurden.

Identifikation wurde einem sozusagen eingetrichtert?

Sagen wir, man hat gelernt, dass solche Identifikation wichtig ist. Wichtig, weil viele andere Leute das auch finden. Nehmen wir den Fussballclub. Wird der in der Gesellschaft als wichtig wahrgenommen, dann berichten die Massenmedien darüber und wenn einen Fussball interessiert, identifiziert man sich mit diesem Club.

Man ist also in der eigenen Wahrnehmung gerne ein Teil dieses Vereins, da dieser gesellschaftlich akzeptiert ist. Gibt es eine, nennen wir sie, «Über-Identifikation»?Absolut. Nicht nur bei Fussballclubs, sondern bei jedem Bereich, in dem wir uns mit etwas identifizieren. Über-Identifizieren heisst Ausgrenzen von Andersdenkenden. Das funktioniert überall nach dem gleichen Muster. Wenn man sich über-identifiziert, zählt nur noch das Kollektiv und man gibt sich sozusagen selber auf. Nach dem Motto: Ich sterbe für den Führer. Man verliert seine individuelle Identität. Für unsere Gesellschaft ist dies vor allem dramatisch, wenn es in Richtung Autokratie läuft. Also, wenn man sich effektiv wieder mit sogenannten Führern identifiziert. Und diese sind zurzeit mit Erdogan, Orban oder Bolsanero durchaus präsent. Auch islamistische Selbstmordattentäter sind ein aktuelles Beispiel von völliger Selbstaufgabe aufgrund einer kollektiven Idee.

Kann man von dieser Über-Identifikation loskommen?

Ja, das kann passieren. Indem man gewisse Lebensereignisse hat, die einen zu einem radikalen Umdenken bringen. Das kann eine Krankheit sein, ein Verlust eines geliebten Menschen, das kann aber auch eine neue Liebe sein. Typische Situationen, die Leute dazu bringen, aus beispielsweise autoritären Bewegungen auszusteigen.

Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass bei einer Über-Identifikation nur noch das Kollektiv und nicht mehr das Individuum zählt, was ein Problem darstellt. Aber das wird andersrum auch problematisch sein, oder?

Wenn wir nur noch an uns selber denken, hat die Gesellschaft ein Problem, ja. Es braucht ein gesundes Mittelmass eines Miteinanders. Dieses sehe ich aktuell bei dem Engagement fürs Klima. Da sagt man: Es geht um unsere Zukunft, wir alle sind betroffen. Was wieder einer kollektiven Identifikation entspricht.

(dac)