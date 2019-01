Extreme Schneehöhen in Bayern vorausgesagt

Der Süden Bayerns wappnet sich für weitere starke Schneefälle. © KEYSTONE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Der Süden Bayerns wappnet sich für weitere starke Schneefälle. Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Samstag die Entsendung von 500 zusätzlichen Einsatzkräften in die betroffenen Regionen an.