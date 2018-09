Zunächst gingen die beiden 23-Jährigen in ihrer Wohnung verbal aufeinander los – sie waren in punkto Abfalltrennung in der gemeinsamen Küche nicht gleicher Meinung. Der Streit wurde immer hitziger, wie die Konstanzer Polizei schreibt: Die Mitbewohner waren so wütend, dass sie sich gegenseitig schlugen.

Die zwei WG-Bewohner erlitten Kratzwunden und Blutergüsse. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen Körperverletzung eingeleitet.

(red.)