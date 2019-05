Wichtiger Heimsieg für den FCRJ

Matchwinner: FCRJ-Verteidiger Egzon Kllokoqi (rechts) erzielt den Siegtreffer gegen Kriens. (Archivbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Der FC Rapperswil-Jona macht in der 32. Runde der Challenge League einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt. Er bezwingt Aufsteiger Kriens 1:0 und rückt vom 9. auf den 6. Platz vor.Vor 1920 Zuschauern erzielte Egzon Kllokoqi den einzigen Treffer der Partie in der 78. Minute per Kopf.