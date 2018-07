Wicki gegen Käser

Der Entlebucher Wicki ist in diesem Duell der Youngster gegen den Berner Käser klar favorisiert. Käser zeigte sich nach einer mühseligen Zeit mit Blessuren und verschleppten Verletzungen zuletzt bei seinem Sieg am Südwestschweizer Fest in Couvet mit sechs gewonnenen Gängen deutlich verbessert.

Aber Wicki ist als bereits vierfacher Saisonsieger, als regelmässiger Bezwinger von Armon Orlik und als Nummer 1 in der Jahreswertung der Zeitung «Schlussgang» der klare Favorit.

In einem weiteren Spitzengang des Anschwingens misst sich der Unspunnen-Gewinner und dreifache Saisonsieger Christian Stucki mit dem Schwyzer Eidgenossen Christian Schuler.

Stucki und Schuler sowie Wicki teilten sich am Innerschweizer Fest in Ruswil den Festsieg. Stucki siegte auf dem Brünig 2009 und 2012 sowie – zusammen mit Bernhard Kämpf und Philipp Reusser – vor einem Jahr.

(SDA)