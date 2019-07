Widnau: Anhänger kippt auf Autobahn

Der Mann fuhr am Montagabend in Widnau auf die Autobahn A13 in Richtung Au. Auf dem Beschleunigungsstreifen bemerkte er, wie sein Anhänger ins Schlingern kam, darauf brach der Anhänger aus und die Fahrzeugkombination drehte sich. Wenig später löste sich der Anhänger vom Lieferwagen und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Lieferwagen prallte gegen die rechte Leitplanke und kam ebenfalls auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

An der Fahrzeugkombination entstand Sachschaden von knapp 20’000 Franken. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte, könnte allenfalls eine Überlast sowie falsche Gewichtsverteilung die Unfallursache sein.

(Kapo SG/ red.)