Wie der Phoenix aus der Asche

Es war in der Nacht vor Heiligabend 2016: Das Haus der Familie Mente in Weinfelden mit dem Schuhmacher-Geschäft im Erdgeschoss brennt bis auf die Grundmauern ab. Der gesamte Besitz der Familie ist auf einen Schlag weg. Die Familie sucht notgedrungen ein neues Zuhause und zieht mit dem Geschäft in ein Provisorium.

Nun, zweieinhalb Jahre nach dem Brand, ist das Haus wieder aufgebaut und die Familie Mente feiert ihren Wiedereinzug mit einem rauschenden Fest und lädt dafür 500 Gäste ein. Welche Emotionen dabei mitschwingen, zeigt der Bericht von TVO.

(red.)