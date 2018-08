Wie du mühsamen Smalltalk verhinderst

«Hey wia gohts?», «Wo bisch dra?», «Bisch in de Feria gsih?» Spätestens dann, wenn man ungewollt auf eine alte Schulfreundin oder einen ehemaligen Arbeitskollegen trifft und man eigentlich gar keine Zeit respektive Lust auf den Smalltalk hat, muss man irgendwie davon kommen. Hier kommt die ultimative Lösung.

Der rettende Geheimcode

Mach mit deinem besten Kollegen oder deiner besten Freundin einen Code ab. Sobald der Code gesagt oder gezeigt wird, muss dich die Kollegin aus dem Gespräch retten.



Die drückende Blase…

Sag dem Gesprächspartner, dass du wirklich ganz dringend auf die Toilette musst. Wer trinkt, muss schliesslich auch «für kleine Jungs».



…der rebellierende Magen

Dir ist auf einen Schlag kotzübel – vielleicht eine Magenverstimmung. Diese Variante funktioniert zu 100 Prozent. Denn dein Gegenüber hat keine Lust, dir die Haare aus dem Gesicht zu halten.



Das heisse Date

Du sagst deinem Smalltalk-Partner, dass du noch eine Verabredung hast. Aber aufgepasst, im nächsten Jahr wird er/sie dich bestimmt fragen, wie es gelaufen ist.



Der leere Bankomat

Hoppla. Dein Portemonnaie ist gerade leer. Frag dein Gegenüber nach Geld. Vermutlich hat er/sie dann ganz plötzlich ein Date oder die Blase drückt.



Die schwere Zunge

Wer will schon mit einem Betrunkenen einen Smalltalk führen. Richtig, niemand! Also los, pack deine Theaterfähigkeiten aus!



Die einsame Katz

Dein felliger Liebling zu Hause ruft gerade an und will deine Zuneigung – oder einfach Futter. Also darfst du keine Sekunde verlieren und musst sofort nach Hause zu deinem Stubentiger.



Zum Schluss…

Egal, wie du dich aus dem Staub machst. Ganz wichtig am Schluss, der legendäre Spruch: «Hey, ma gseht sich…» Ja klar, wer’s glaubt!

