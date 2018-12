Wie ein Räuber die Polizei jahrelang narrte

Der Postkartenräuber war von 2008 bis 2015 in Vorarlberg unterwegs. (Archiv) © Landespolizei Vorarlberg

Er führte die Polizei jahrelang an der Nase herum. Jetzt drohen dem Tiroler Postkartenräuber bis zu 15 Jahre Haft. Am 18. Dezember muss er sich wegen 14 Raubüberfällen in Vorarlberg vor Gericht verantworten.