Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz an der WM in Åre. © Keystone/Jean-Christophe Bott

Der sportliche Startschuss zur WM in Åre fällt am Dienstagmittag mit dem Super-G. Zu den Mitfavoritinnen gehört Lara Gut-Behrami in ihrer stärksten Disziplin. Die Schweizerinnen starten alle unter den ersten sechs Fahrerinnen. Das Rennen gibt es im Liveticker ab 12.30 Uhr.