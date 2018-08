Als Präsident der vereinigten Staaten sollte man eigentlich in der Lage sein, die amerikanische Flagge in den richtigen Farben auszumalen. Doch auch hier ist Trump gerne ein wenig anders wie die anderen. Bei einem Krankenhausbesuch in Ohio griff er tatsächlich zum falschen Buntstift und malte einen der rot-weissen Querstreifen blau aus. Man kann darüber lachen – doch wie gut kennen wir Schweizer eigentlich unsere Kantonswappen? Beweise dein Können im Quiz!