Sie ist taff, beherrscht und bemüht, stets korrekte Antworten zu geben. Doch wer war Karin Keller-Sutter vor 30 Jahren? Für die Politik interessierte sie sich schon immer. Was sie nebenbei gerne so trieb, wollen wir von euch im Quiz wissen. Was wisst ihr über ihre Jugend, Karriere und Interessen?

(abl)