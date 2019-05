Wieder Drohne am Flughafen Frankfurt – Piste kurzzeitig gesperrt

Am Flughafen Frankfurt wurde am Freitag eine Piste nach einer erneuten Drohnensichtung vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat eine Drohne den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen beeinträchtigt. Eine Piste wurde deshalb aus Sicherheitsgründen für eine halbe Stunde gesperrt.Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Abend bestätigte, wurde das Flugobjekt am Freitagmorgen um 11.