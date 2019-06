Wieder mehr Teilnehmer bei «Gelbwesten»-Protesten in Frankreich

In Frankreich sind am Samstag wieder mehr Menschen im Rahmen der regelmässigen "Gelbwesten"-Proteste auf die Strasse gegangen als etwa vor einer Woche. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Die Proteste der «Gelbwesten» in Frankreich haben am Samstag wieder etwas mehr Zulauf erhalten. Landesweit gingen rund 11’800 Menschen auf die Strasse, wie das französische Innenministerium in der Nacht auf Sonntag mitteilte.