Wieder Proteste in Algerien

Am 13. Freitag in Folge haben in Algier (Bild) und weiteren Städten erneut Hunderttausende Menschen gegen die politische Elite des Landes demonstriert. © KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA

Die Massenproteste in Algerien gegen die politische Elite des Landes gehen unvermindert weiter. In der Hauptstadt Algier und in anderen Regionen zogen die Menschen den 13. Freitag in Folge durch die Strassen, wie Augenzeugen und Medien berichteten.