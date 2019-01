Wikipedia wird volljährig

2001 wurde Wikipedia vom Amerikaner Jimmy Wales ins Leben gerufen. Mit dem Ziel eine hochwertige Enzyklopädie zu schaffen, die kostenloses Wissen verbreitet. Seither wurden schon mehr als 2 Millionen Artikel in deutscher Sprache veröffentlicht. Wir blicken mit einigen spannenden Fakten zurück auf 18 Jahre Wikipedia-Wissen.

Wusstest du, dass Wikipedia….

… einen eigenen offiziellen Song hat?

«Hotel Wikipedia» nennt sich der offizielle Wikipedia-Song. Zwar wurde er nie in einem Studio aufgenommen, aber der Text des Songs steht. Der Text des Wikipedia-Songs wurde 2004 veröffentlicht und basiert auf dem bekannten Song «Hotel California» von den Eagles. Das ist der Refrain der Wikipedia-Single:

Welcome to the Hotel Wikipedia

Such a lovely place

So much empty space

Plenty of work at the Hotel Wikipedia

Any time of year

You can find us here…

… selbst Artikel für kleine Indianerstämme schreibt?

Tsétsêhéstâhese zu Deutsch Cheyenne ist ein Volksstamm der Indianer Nordamerikas. Ein Teil dieses Volkes lebt im südöstlichen Teil des US-Bundesstaates Montana. Rund 12’000 Menschen gehören zu diesem Stamm. Auch sie erhalten Informationen gratis von Wikipedia. Dies aber nur in 600 verschiedenen Artikeln.

…extra eine Plattform eingerichtet hat für konservative Amerikaner?

Es handelt sich dabei um die sogenannte Conservapedia. Sie wurde von Andrew Schlafly in das Leben gerufen und ist für christlich konservative Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Regeln darauf sind aber strikt. Wer sich zu intensiv an den Online-Diskussionen auf Conservapedia beteiligt, wird von der konservativen Wikipedia-Gesellschaft verstossen. Sie werfen Wikipedia vor, zu linksliberal zu sein.

…eine Liste führt mit den schrägsten Artikel-Titeln?

Was haben sich diese Schreiber bei der Titelwahl wohl gedacht. Wikipedia hat eine Liste online mit den schrägsten Artikel-Titeln. Hier nur eine kleine Auswahl davon:

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dieser Artikel beschreibt, dass diese lange Zahl aus 100 Nullen besteht. Falsch gezählt. Es sind nur 99!

Das Dualwiktorkeinekanzlormerklenschroederlowenbraudeadheatlickin’kopf Dieser Artikel ist in der amerikanischen Nachrichten-Satiresendung «The Daily Show» entstanden.

Diet Coke + Mentos = Kaboom Dieser Artikel möchte darauf hinweisen, dass sich CocaCola mit Mentos vermischen lässt und dies zu einer Explosion führen kann.

Give me your bank account details Dieser Artikel verspricht einige Bankkonto-Angaben zu veröffentlichen. Wenn man darauf klickt, öffnet sich aber nur ein Bild eines Früchtepuddings.

October 33 Dieser Autor ging davon aus, dass der Monat Oktober 33 Tage hat. Diese Artikel wurden aber von Wikipedia mittlerweile wieder gelöscht.

…die Wikipedia-Autoren sich «Wikipedianer» nennen?

Wikipedianer arbeiten aktiv am Wikipedia-Projekt. Eine Projektgruppe übernimmt verschiedene Aufgaben für die Plattform. Manche sind Autoren andere gehören einer Wikipedia-Putztruppe an, die unbrauchbare Beiträge aussortieren.

