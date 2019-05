Wil erklärt den Klimanotstand

Guido Wick (Grüne prowil) forderte mit einer Resolution, dass das Stadtparlament den Klimanotstand ausruft. Wil sollte bis 2030 klimaneutral sein. Die CVP-Fraktion brachte als Kompromiss einen ähnlichen Text, mit welchem die Stadt Wil bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf netto 0 senken soll. Wick akzeptierte diesen Vorschlag.

Die Stadträte Daniel Stutz und Daniel Meili zeigten auf, was die Stadt Wil in diesem Bereich bereits in den letzten Jahren gemacht hat. Der Stadtrat nehme unter anderem im Rahmen des Energiekonzepts, welches vom Parlament zur Kenntnis genommen wurde, seine Verantwortung wahr und tue alles, was auf kommunaler Ebene möglich sei, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Der Stadtrat sprach sich gegen die Erklärung des Klimanotstands aus.

SVP-Vertreter erklärten, die Schweiz sei im internationalen Vergleich schon sehr gut unterwegs und brauche keinen Klimanotstand. Bei der FDP unterstützte man grundsätzlich die Stossrichtung, stellte aber den konkreten Text in Frage. Aus den Fraktionen der CVP, der SP und der GRÜNEN prowil gab es mehrheitlich Zustimmung.

Schliesslich wurde die Resolution mit dem Text der CVP mit 23 zu 15 Stimmen angenommen.

(pd)