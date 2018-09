Wil hält mit Leader Lausanne Schritt

Trainer Konrad Fünfstück dirigiert Wil zum Sieg in Chiasso (Archivbild) © KEYSTONE/EDDY RISCH

Der FC Wil hält mit dem Leader Lausanne-Sport Schritt. Die Ostschweizer siegten in der 6. Challenge-League-Runde in Chiasso mit 2:0.Nias Hefti, der Bruder von St. Gallens Captain Silvan, und Topskorer Carlos Silvio sicherten den Sieg mit ihren Toren in der 60. und 71. Minute.