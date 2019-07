Wil wappnet sich für Spiel gegen GC

Sie kletterten über den Zaun, betraten vermummt den Rasen und erzwangen den Spielabbruch: Das Spiel der letzten Hoffnung der Grasshoppers (am 12. Mai) war für einige Anhänger zu viel – denn ihre Mannschaft versagte kläglich, war gegen Luzern mit 0:4 im Rückstand und der erste Abstieg nach 70 Jahren war besiegelt.

Sicherheitsbereich vorbereitet

Vergangenes Wochenende startete die Challenge League in die neue Saison. GC startete mit einem Heimsieg gegen Lausanne. Wil gewann in Chiasso. Nun treffen die Mannschaften am Freitag in Wil aufeinander. Dort sollen sich Szenen wie vergangene Saison in Luzern nicht wiederholen.

«Wir haben gleich zu Beginn das Risikospiel der Saison», sagt Benjamin Fust, Geschäftsführer des FC Wil, gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Man sei sich bewusst, dass viele GC-Fans nach Wil kommen werden, deshalb wurde der Sicherheitsbereich akribisch darauf vorbereitet. «Wir haben Gespräche sowohl mit der Kantonspolizei wie auch mit den Sicherheitsverantwortlichen von GC geführt. Diese verliefen erfolgreich.»

«Wir sind gewappnet»

Die Gefahr, dass es wieder zu einem Skandalspiel kommen kann, ist reell: Ziel sei es aber natürlich, jegliche Gewaltausbrüche, Randalen oder pyrotechnische Eskapaden zu verhindern. «Wir wissen, wie manche GC-Fans unterwegs sind. Das Polizeidispositiv wird am Freitagabend deutlich erhöht.» Eine Eskorte begleitet die Fans vom Bahnhof zum Stadion und die Sicherheitsleute werden vor, während und nach dem Spiel Präsenz zeigen. Auch die Feuerwehr stehe bereit. «Wir sind gewappnet», sagt Fust.

