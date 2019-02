Wilderer in Südafrika töten weniger Nashörner

Nashörner werden in Südafrika nach wie vor zu Hunderten gewildert. 2018 fielen Wilderern fast 770 Tiere zum Opfer, ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK

Die Zahl der von Wilderern getöteten Nashörner in Südafrika ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 769 Tiere zurückgegangen. In keinem Land der Welt leben mehr Nashörner als in Südafrika.