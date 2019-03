Wiler Polizeistation zieht um

Der neue Wiler Polizeistandort befindet sich an der Bronschhoferstrasse 69. © Kapo SG

Die Wiler Polizeistation zieht am kommenden Montag nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit an den neuen Standort an der Bronschhoferstrasse 69. Der alte Posten an der Lerchenfeldstrasse wird aufgehoben.