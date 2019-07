© Tagblatt

Am Samstag, 6. Juli findet das Wiler Stadtfest statt. Die obere Bahnhofstrasse verwandelt sich in eine einzigartige Festmeile. Dreissig Vereine und zahlreiche Geschäfte bieten in ihren «Beizli» Spezialitäten an. Im Festzelt unterhalten Wiler Vereine.