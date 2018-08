Will deine Band auf die grosse Bühne?

Es herrscht kein Mangel an neuen Musik-Talenten im FM1-Land: 40 von 54 Qualifikationsplätzen des «bandXost» sind vergeben. Doch die Organisatoren hoffen auf noch mehr unbekannte Bandnamen, welche die ersten Schritte ins Musikbusiness wagen. «Wenn alle Qualifikationsplätze voll sind, wird es einfach grossartig. Je mehr Bands sich anmelden, desto mehr Fans kommen», sagt Céline Fuchs, Vizepräsidentin von «bandXost».

Raus aus dem Probekeller

«bandXost» fördert junge Solokünstler, Bands und Musiker. Dem Gewinner winken Studioaufnahmen, Konzertvermittlung, Festival- und Medienauftritte, Coaching, Online-Vertrieb und jede Menge neue Kontakte. Letztes Jahr hat die Band Kaufmann aus Chur den Wettbewerb gewonnen. Mit ihrem Song «Lisa» haben sie sich rasch eine Fangemeinde aufgebaut und traten unter anderem am St.Galler Openair oder am Openair Lumnezia auf. «Die Musiker haben bei uns eine Chance, gehört zu werden. Wir geben ihnen die erste Plattform und holen sie so aus dem Probekeller raus», sagt Fuchs.

Nur Ostschweizer Bands gesucht

Die Bedingungen für eine Anmeldung sind simpel: Jede Band muss mindestens zur Hälfte aus der Ostschweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein stammen. Der Gewinner wird im Finale gekürt. Vorher gibt es Qualifikationen in Buchs, Chur, Frauenfeld, Herisau, Jona, Kreuzlingen, Schaffhausen, Vaduz und Wil. Anmelden kann man sich noch bis am 16. September hier.

(sk)