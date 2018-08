«Will & Grace»-Star erhält Hollywood-Stern

Erhält einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood: US-Serienstar Eric McCormack. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP R-STEINBERG/DAN STEINBERG

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Eric McCormack (55), der durch die Hit-Serie «Will & Grace» bekannt wurde, wird in Hollywood geehrt. Am 13. September soll der Schauspieler auf dem berühmten «Walk of Fame» eine Plakette mit seinem Namen enthüllen.