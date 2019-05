«Will und werde meine Reise beenden»

«Afrika hat zwei Gesichter. Die Leute sind einerseits äusserst gastfreundlich, aufmerksam und interessiert, andererseits oft auch egoistisch und geldgierig», sagt Jörg Heierli gegenüber FM1Today. Vor bald acht Monaten hat der 28-Jährige die Umrundung Afrikas mit dem Velo in Angriff genommen.

«Afrika kann einem auf die Nerven gehen»

Wenn der Thurgauer durch die Dörfer fährt, fällt er sofort auf und wird von allen angesprochen. «Die meisten Einwohner sind froh um die Abwechslung, leider gibt es auch viele, die mich als ‹Sack voll Geld› sehen. Sie sind dann nur an meinem Geld und nicht an mir interessiert. Das tut schon weh.»

In der Westsahara und Mauretanien ist Heierli an seine Grenzen gekommen: «Es ging hundert Kilometer nur geradeaus und war langweilig. In der Wüste von Mauretanien hatte ich mehrere Tage Gegen- und Seitenwind», sagt er. Auch der Verkehr sei zum Teil schlimm und gefährlich. «Afrika kann einem auf die Nerven gehen, trotzdem will und werde ich meine Reise beenden.»

Jörg Heierli war auf seiner Reise schon ein paar mal krank, hatte Fieber und die brennende Sonne machte dies nicht besser: «Das hat mich echt runtergezogen. Inzwischen geht es mir aber wieder richtig gut.» In schlechten Momenten erinnert sich der 28-Jährige an seine schönsten Erlebnisse zurück: «Dann wird mir klar – die ganzen Strapazen sind es mir wert.»

«Mir wird viel gegeben»

Er hat die Sahara durchquert, ist mit dem Eisenerzzug eine Strecke von 500 Kilometern bis ins Landesinnere von Mauretanien gefahren und in Atar hat er sich mit einer Gruppe italienischer Motocrosser angefreundet, die ihn in die Wüste mitgenommen haben. «In Gambia habe ich drei Wochen in einer Backstube gearbeitet und in Guinea hat mich ein Mann in sein kleines Dorf eingeladen, wo ich wilde Schimpansen beobachten konnte. Da waren definitiv viele Highlights dabei», sagt Heierli.

«Mich beeindruckt, wie friedlich es in Afrika ist und wie freundlich mich die Einwohner aufnehmen», sagt der Abenteurer. Um einen Schlafplatz muss er sich nie sorgen, dazu bekommt er meistens einen Znacht und eine frische Dusche. «Mir wurde sehr viel gegeben, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wurde.» Ein kleines Geschenk, wie eine Schachtel Tee, wurde dann doch immer gerne entgegen genommen.

Sehnsucht nach der Heimat

Jörg Heierli vermisst zwischendurch auch die Schweiz und seine Familie: «Die Ordentlichkeit und dass ich einfach durch die Strassen laufen kann, ohne angesprochen zu werden, vermisse ich. Biberli, Schüblig und das ganze Schweizer Essen fehlen mir auch, denn hier gibt es meist nur Reis mit verschiedenen Beilagen oder Brot mit Aufstrich, alles andere ist mir zu teuer.»

Nächstes Ziel: Elfenbeinküste

Als nächstes reist Heierli mit seinem Velo von Liberia an die Elfenbeinküste. Dann geht es weiter nach Ghana, Togo und Benin. Von dort aus nimmt er den Flieger nach Kamerun und reist in Richtung Namibia und Botswana. «Wenn alles gut läuft, bin ich in sieben Monaten in Kapstadt in Südafrika», sagt er.

Der Thurgauer hat bereits 11’300 Kilometer zurückgelegt, 7300 waren es in den letzten fünf Monaten. Seine Reise hat der gelernte Bäcker in Bischofszell gestartet, über Frankreich, Italien und Spanien ging es dann nach Afrika, momentan ist er etwas ausserhalb von Monrovia in Liberia.