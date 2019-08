Alex Wilson muss eine Pause einlegen © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Basler Top-Sprinter Alex Wilson verzichtet wegen Knieschmerzen auf das Citius-Meeting von diesem Samstag in Bern und die Team-EM in der kommenden Woche im polnischen Bydgoszcz.Der gebürtige Jamaikaner will im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6.