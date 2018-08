Wimbledonsieger Djokovic scheitert an Teenager

Stefanos Tsitsipas überzeugt nicht nur mit seinem Outfit © KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN

Überraschung in den Achtelfinals des Masters-1000-Turniers in Toronto. Nach neun Siegen in Folge scheitert Novak Djokovic 3:6, 7:6 (7:5), 3:6 am griechischen Teenager Stefanos Tsitsipas.