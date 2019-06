Wimmerndes Baby aus Hauskehricht gerettet – Mutter in Haft

Das lebend aufgefundene Baby lag rund drei Stunden zusammen mit Hausmüll in einem Abfallsack. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die deutsche Polizei hat im Sauerland in einem Garten ein lebendes Baby aus einem zugeknoteten Abfallsack gerettet. Die Mutter des Kindes wurde in Untersuchungshaft gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.Das Mädchen ist inzwischen nicht mehr in akuter Lebensgefahr.